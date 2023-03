Opticiens, kappers en horecazaken in Hart van de Waalsprong: ‘We zoeken nog een bloemist en viswinkel’

Voetgangersstraat

Verder uitbreiden

Er is plaats voor nog meer ondernemingen. Thijs Huis in het Veld van ontwikkelaar AM: ,,Met de nieuwe huurders hebben we al een mooi aanbod aan winkels, voorzieningen en horeca. We willen dit nog verder uitbreiden, want we mikken op een compleet winkel- en serviceaanbod. Zo zoeken we nog een goede bloemist en viswinkel. Verder is er ruimte voor partijen in de zakelijke dienstverlening en persoonlijke verzorging zoals een beautysalon.”