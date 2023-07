Optimisme helpt ons vooruit, doemdenken zeker niet

Afscheids­con­cert Navarone meteen uitver­kocht: tweede concert op donderdag 4 januari

Nog één keer rocken met Navarone. Trouwe fans zaten vrijdagochtend om 10.00 uur klaar om een kaartje te bemachtigen voor het afscheidsconcert op 5 januari in Doornroosje. Binnen enkele minuten was de Rode Zaal (capaciteit 1.100 personen) uitverkocht. Direct is een tweede concert gepland, op 4 januari.