Opvallend veel inwoners van Gelderland vinden: ‘Ouderen binnen blijven, dan kunnen jongeren naar buiten’

Kieskompas en datajournalisten van LocalFocus deden onderzoek naar de vraag of risicogroepen niet meer binnen moeten blijven zodat jongeren meer bewegingsruimte overhouden. Het overgrote deel van de Nederlanders (61 procent) is het niet eens met een dergelijke strategie in de strijd tegen het coronavirus, zo blijkt. Terwijl bijna 22 procent het daar juist wél mee eens.