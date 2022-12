Opvang Oekraïners op Nijmeegse cruiseschepen verlengd tot eind 2023: ‘Nog steeds hard nodig’

NIJMEGEN - De opvang van 240 Oekraïense vluchtelingen op twee cruiseschepen in de Waalhaven wordt tot eind 2023 verlengd. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vrijdag per brief aan omwonenden bekendgemaakt.

Sinds eind maart worden er op de twee schepen in de waalhaven 240 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De schepen, inclusief het personeel, worden geleverd door het Maldense SijFa Cruises. In eerste instantie was de opvang voor twee maanden geregeld, maar nu de oorlog in Oekraïne nog (lang) voort lijkt de duren, is de opvang voor de tweede keer verlengd.

‘De opvangplekken zijn nog steeds hard nodig, want de ernstige situatie in Oekraïne duurt nog altijd voort’, zo staat te lezen in de brief.

Hut met eigen voorzieningen

De vluchtelingen hebben aan de Waalhaven per twee een hut, met een bed en een badkamertje. Voor ontspanning en maaltijden kunnen zij terecht in de recreatieruimte en het restaurant onder in het schip. In de keuken worden drie keer per dag maaltijden klaargemaakt.

Bij de aankomst van de Oekraïense vluchtelingen in maart van dit jaar, werden ze door bewoners van de nabijgelegen appartementen welkom geheten met Oekraïense vlaggen en welkomstboodschappen. De gemeente vraagt de buurt ‘nogmaals om hun geduld en medewerking’, zo staat te lezen in de brief.

Andere locaties

Op dit moment worden er in Nijmegen ook Oekraïners opgevangen in de Tweede Walstraat, de Daniëlsweg, het voormalig schippersinternaat achter het CWZ en de Tarweweg tegenover datzelfde ziekenhuis.

In september werd bekend dat ook het PH-7 gebouw aan de Prins Hendrikstraat gereed wordt gemaakt voor opvang. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 worden daar 150 Oekraïners opgevangen.

