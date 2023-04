Oranjefeest: dit was de Goffertmarkt 2023 in Nijmegen [FOTO'S]

Deze zes Beuningena­ren kregen een lintje, omdat ze altijd klaarstaan voor de samenle­ving

Ze zijn allemaal op hun eigen manier stuwende krachten in de maatschappij, de mensen in de gemeente Beuningen die woensdag op Slot Doddendael een lintje opgespeld kregen. Er werden niet alleen inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, maar ook tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.