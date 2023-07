Organisatoren ‘Straffen Toebak’ blikken terug op geslaagde editie

Logeerop­vang in regio Nijmegen fors duurder, gemeenten leggen tonnen bij om zorg te redden

Gemeenten in de regio Nijmegen gaan flink geld toeleggen om de logeeropvang voor jongeren die zorg nodig hebben, overeind te houden. Het tarief dat zorgaanbieders van de gemeenten krijgen, stijgt met meer 100 euro per kind, per dag. ,,Doen we dit niet, dreigen jongeren zonder zorg te komen zitten.”