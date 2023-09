Orion gaat internationaal: versterkingen uit Midden-Amerika en Afrika

poll Wat zijn goede, nieuwe straatna­men voor Wijchen? Renate Loermans denkt aan verzetshel­den

Meer dan duizend huizen moeten er komen in Wijchen-West, maar in welke straat kom je te wonen als je daar straks een huis koopt of huurt? Vernoem de straten naar helden uit de geschiedenis, stelt politicus Renate Loermans van Kernachtig Wijchen nu voor. ,,Als we dat willen, moeten we daar op tijd mee beginnen.”