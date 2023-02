Oud Defensie-terrein in Alverna voldoet aan de regels, maar schoon is het niet: ‘Wat er gesaneerd is, weet ik niet’

Jolaisa (1) heeft zeer zeldzame chromosoom­af­wij­king: ‘Geen idee wat ons allemaal nog te wachten staat’

Samen even erop uit met de auto is een hele toer. En eigenlijk kan het niet meer voor het gezin Van Maurik uit Venray. Voor vader, moeder en vier kinderen, van wie een 1-jarig meisje met een chromosoomafwijking, en alle spullen die daarvoor mee moeten is de stationwagen te klein.