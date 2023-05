Oud-NEC’er Campman van De Treffers is op weg naar Duitsland

Ontsnapte tbs’er Bert O. is nog altijd spoorloos

Bert O., de tbs’er die maandag in Nijmegen ontsnapte aan zijn begeleider tijdens een verlof is woensdag rond de middag nog altijd niet teruggevonden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Een speciaal team van FASTNL is op zoek naar de man die ooit veroordeeld is voor een zedendelict.