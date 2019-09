Oud-premier Dries van Agt ‘gaat vooruit’ na hersenbloeding

Oorlogsdag­boe­ken in de krant: '44-'45 meebeleven

12:10 NIJMEGEN - In Nijmegen werden opvallend veel oorlogsdagboeken bijgehouden, vooral tijdens het laatste jaar toen de stad aan het front lag. Historicus Joost Rosendaal brengt vanaf deze week een serie in De Gelderlander over deze dagboeken, van Dolle Dinsdag tot de bevrijding in mei ‘45.