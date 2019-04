‘Ouders krijgen kind moeilijk achter beeldscherm vandaan’

video Jongen springt vlak voor aanstormen­de trein over spoor bij Nijmegen, ProRail is woedend

18 april ‘De volslagen debiel van de dag’. Zo noemt Dumpert de jongeman die op het Nijmeegse Station Dukenburg voor een aanstormende trein het spoor oversteekt. In het begin van het filmpje klimt de jongen net vanaf de rails het perron op om vervolgens via een wachthokje weer terug te rennen en voor de trein langs over het spoor te gaan.