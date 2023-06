Oudste zwemschool van Nijmegen is failliet; lessen afgeblazen

Nijmeegse Wouter staat als dj op grootste hardstyle-festival Defqon.1: ‘We gaan iets nieuws doen’

Uitgerekend op het grootste festival dat er bestaat in de wereld van hardstyle, presenteert de Nijmeegse dj Wouter van de Ridder (artiestennaam Ecstatic) een nieuw concept. Met progressieve en melodieuze nummers wil hij het gevoel in de hardere dancemuziekstroming terugbrengen tijdens zijn optreden op Defqon.1 in Biddinghuizen.