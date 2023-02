Overleden baby Dishaïro werd mogelijk gestompt en geschud door vader (25): ‘Ik trof hem zo aan’

indebuurt.nl Giuliana is personal trainer in Nijmegen-Cen­trum: 'Vroeger vond ik sporten afgrijse­lijk'

De beste personal trainer in de gemeente Nijmegen: zo mag Giuliana van de Ven (29) zichzelf sinds kort noemen. In haar studio in het centrum van Nijmegen geeft ze met liefde coaching- en trainingsessies aan jong en oud. Dat werd beloond met een award. Toch was er niet altijd sprake van een liefde voor sport.