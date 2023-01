Overstromingen zoals in Limburg niet te voorkomen, maar schade te beperken: ‘Niets doen is geen optie’

Het rapport volgt op de overstromingen in de zomer van 2021 van met name de Geul, de Roer en de Geleenbeek die onder meer enorme schade aanrichtten in Valkenburg en Meerssen als gevolg van extreme neerslag. In Zuid-Limburg vielen geen dodelijke slachtoffers, maar dat had wel kunnen gebeuren, aldus Deltares. Dat maakt het nemen van maatregelen extra urgent.