Pand van Swapfiets wordt verbouwd tot Mexicaans restaurant

In de Augustijnenstraat in Nijmegen zat lange tijd de vestiging van Swapfiets. Zij verhuisden kortgeleden naar het pand naast Heldro IJs in de Burchtstraat. Nu hangt de gevel vol kleurrijke posters van Mexicaans restaurant Taco Mundo: opening soon!

De Mexicaanse keuken in Nederland

Bij Taco Mundo vind je Mexicaanse gerechten zoals taco’s, burrito’s en quesadilla’s, maar bijvoorbeeld ook nacho’s en churros. De zaak is in 2000 opgericht door Tom Filippini. Hij woonde jarenlang in Mexico en besloot de Mexicaanse keuken naar Nederland te halen. Inmiddels zijn er 37 vestigingen van de keten in Nederland.

Binnenkort open voor afhalen

Er werd al een tijdje gezocht naar een franchiseondernemer die de zaak in Nijmegen onder handen wilde nemen. De 27-jarige Max Lamers is de gelukkige. “De verbouwing is momenteel in volle gang. We verwachten begin maart open te gaan voor het afhalen van maaltijden. In een later stadium gaan we ook bezorgen.”

