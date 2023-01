Para-ijshockeyers Nijmegen Devils spelen eerste wedstrijd ooit: ‘We zoeken nog ploeggenoten’

UPDATE | met video Teruglezen | Uiterwaar­den en kades lopen onder: waterpeil in onze rivieren stijgt, Nijmegen sluit terreinen langs Waal

Het waterpeil in de Waal, Maas, de Rijn en de Linge is de afgelopen dagen flink gestegen, en stijgt naar verwachting nog door. De Linge trad vrijdagavond al buiten haar oevers. Volg alles over onze rivieren en het hoge water in ons liveblog.

15 januari