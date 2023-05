Parel van Funda: appartement in hartje centrum met een kleurrijk interieur

Is Nederland wel inclusief genoeg? Groot roze festival is drie dagen in Nijmegen

Draaft de ‘woke-beweging’ door of is ie hard nodig? Is er een luide conservatieve groep die de rechten van lhbtiq+’ers bedreigt? Vragen die aan bod komen tijdens het Rainbow Collective Festival, 26, 27 en 28 mei in LUX en bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen.