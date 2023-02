Parel van Funda: bij dit Nijmeegse boshuis ga je terug in de tijd

Bruine tegels, spinnenwebben, een rieten dak en heel veel hout: dit huis heeft alles wat je van een oude boerderij of verlaten boshuis verwacht.

Uit het jaar 1916

Deze opvallende vrijstaande woning in Brakkenstein stamt uit het jaar 1916 en dat is goed zichtbaar. Bij binnenkomst word je direct omringd door bakstenen en bruine tegels. In de woonkamer staan antieke meubels, Delfts blauwe bordjes en hangen oude schilderijen. De enorme houtkachel reikt tot de nok van het huis.

Inductieplaats en après-ski

Ook de keuken is allesbehalve modern. De kast staat er waarschijnlijk al enige tijd en ook de tegels aan de muur lijken niet te zijn vervangen. Daarentegen is er wél een inductiekookplaat en staat er voor de snackliefhebbers een airfryer op het aanrecht. Verder heeft het een huis een ruime tuin, een schuurtje, een overdekte werkplaats en een kelder waar je een prima après-skifeestje kan houden.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 639.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 146 vierkante meter woonoppervlakte, een perceel van 486 vierkante meter, drie slaapkamers, drie douches en drie toiletten, een kelder en een schuur. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 4.377 euro per vierkante meter. Dat is meer dan het gemiddelde van 3.829 euro per vierkante meter in Nijmegen.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje:

De voorzijde

Volledig scherm De voorzijde van het huis. © Funda.

De entree

Volledig scherm De hal. © Funda.

De woonkamer

Volledig scherm De woonkamer. © Funda.

De woonkamer

Volledig scherm De woonkamer. © Funda.

De nok van het huis

Volledig scherm De nok. © Funda.

De keuken

Volledig scherm De keuken. © Funda.

Een van de slaapkamers

Volledig scherm Een van de slaapkamers. © Funda.

De kelder

Volledig scherm De kelder. © Funda.

De werkplaats

Volledig scherm De werkplaats. © Funda.

Verder gluren?

Bekijk meer informatie en foto’s op de Fundapagina.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!