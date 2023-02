Parel van Funda: dit riante herenhuis in Nijmegen-Oost kost nét geen miljoen

Denk je aan een typisch herenhuis in Nijmegen-Oost, dan denk je al snel aan glas-in-lood, hoge ramen, sierlijsten op het plafond en authentieke tegeltjes. Deze woning uit 1898 aan de Berg en Dalseweg voldoet aan alle verwachtingen en is er één waar waarschijnlijk sommigen van ons over dromen.

Visgraatvloer en openslaande deuren

De authentieke tegels in de hal lopen in de woonkamer over in een houten visgraatvloer. Met een eetkamer waar maar liefst tien mensen aan kunnen zitten, en-suitedeuren naar een extra tv-kamer en een plantenpot die groter is dan menig volwassene, is de kamer ruim te noemen.

Neem je de trap naar boven, dan kom je op een verdieping met vier slaapkamers. Twee daarvan hebben openslaande deuren met toegang tot een balkon. Nog zo’n kenmerk waar je aan denkt bij typische herenhuizen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de meerdere schouwen die in het huis te vinden zijn.

Let’s talk numbers

Dit droomhuis krijg je dan ook niet voor niks. De vraagprijs van deze woning bedraagt 975.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 249 vierkante meter woonoppervlakte, een perceel van 210 vierkante meter, zeven slaapkamers, twee badkamers en een kelder. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 3.916 euro per vierkante meter. Dat is iets meer dan het gemiddelde van 3.829 euro per vierkante meter in Nijmegen.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje:

De voorzijde

De hal

De woonkamer

De woonkamer

Het plafond

De zitkamer

De keuken

Een van de slaapkamers

Een van de slaapkamers

De werkkamer

Een van de balkons

De badkamer

De tuin

Verder gluren?

