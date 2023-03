Parel van Funda: uitzicht op de waal en een vleugel in de woonkamer

Het is waarschijnlijk voor veel Nijmegenaren een droom: wonen met uitzicht op de Waal. In dit appartement op de negende verdieping in de Nijmeegse wijk Biezen wordt die droom werkelijkheid.

Vleugel en een fleurige bank

De woonkamer van het stulpje is ruim en heeft uitzicht op de de waal en de Spoorbrug. Maar binnen is er ook genoeg te zien, want in het midden van de ruimte staat een grote zwarte vleugel. Het ding is, afgezien van de fleurige bank met bloemen, de eyecatcher van het huis.

Verder beschikt het appartement over een open keuken, twee slaapkamers en een balkon. Koude voeten krijg je hier in ieder geval niet, want er ligt in de hele woning vloerbedekking. Heb je het toch fris? Dan kan je opwarmen in het ligbad in de badkamer.

Let’s talk numbers

Dat alles krijg je niet voor niks. De vraagprijs van deze woning bedraagt 495.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 119 vierkante meter aan woonoppervlakte, een balkon van 10 vierkante meter, twee slaapkamers, een badkamer en een weids uitzicht. De vleugel krijg je er waarschijnlijk helaas niet bij. Je betaalt voor deze parel omgerekend 4.160 euro per vierkante meter. Dat is bijna exact hetzelfde als het gemiddelde van 4.159 euro per vierkante meter in Biezen.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje:

Het appartementencomplex

De zithoek

De woonkamer

De woonkamer en keuken

De keuken

Het uitzicht vanuit de woonkamer

Een van de slaapkamers

Een van de slaapkamers

De badkamer

Het balkon

