Parfumerieketen Douglas: Geen sluiting winkels in Nederland

De Duitse keten maakte vandaag bekend rond de 500 van zijn circa 2400 winkels in Europa te sluiten. Met name in Zuid-Europa gaat de keten snijden in het winkelbestand, maar ook in Duitsland verdwijnen 60 winkels. Maar sluiting van filialen in Nederland is volgens een woordvoerster vooralsnog niet aan de orde.



,,Ieder jaar kijken we kritisch naar onze winkels”, zegt een woordvoerster van het Douglas-hoofdkantoor in Nijmegen. ,,Soms sluiten we er één, soms twee of we verplaatsen een winkel naar een andere locatie. Of er verandert niets. Dat doen we al jaren. Net als in het verleden zullen er ook de komende jaren samenvoegingen, relocaties en incidentiele sluitingen voorkomen.”



,, Maar geforceerde en grootschalige sluitingen zijn in Nederland vooralsnog niet aan de orde.” Ook de twee Douglas-parfumeriezaken in de Nijmeegse binnenstad, één in de Broerstraat en één in de Marikenstraat, blijven gewoon open.



Tijdens de corona pandemie blijkt het stabiele Douglas netwerk van de 111 winkels zich - in combinatie met de online shop - in Nederland goed staande te houden, aldus de woordvoerster.