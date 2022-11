Patiënten zijn minder bang na bezoek aan huisarts als die een beetje op zijn woorden let

Premie Menzis fors hoger, hoogste stijging in zes jaar

ENSCHEDE - Menzis verhoogt de zorgpremie in 2023 met 8 euro. De meest gekozen verzekering - Menzis Basis - gaat 141,25 euro per maand kosten. Het gaat om de hoogste premiestijging in zes jaar. „Dit is spannend”, zegt financieel topman Dirk Jan Sloots.

12 november