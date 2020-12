Patrouilles tegen boobytraps op Nijmeegs mtb-pad: ‘De route saboteren is schandalig en gevaarlijk’

Beetje uitwaaien, meer zit er niet in op ‘derde kerstdag’ in Nijmegen

27 december NIJMEGEN - Eropuit op ‘derde kerstdag’? Veel is er niet mogelijk dit jaar. Bovendien is het nat en stormachtig. Toch trekken de Waalkade en het Rivierpark wandelaars en hardlopers die het slechte weer trotseren. Zelfs in het stadscentrum lopen mensen die even de benen willen strekken terwijl er - behalve een coffee to go - weinig te halen is.