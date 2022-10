Pauzeknop voor Nijmegenaren met schulden: bijna hele gemeenteraad wil het, toch komt ie er (nog) niet

Nijmeegse Literatuur­prijs 2022 ook voor songtek­sten en spoken word

NIJMEGEN - De inschrijving voor de Nijmeegse Literatuurprijs 2022 is geopend. Literair talent kan niet alleen poëzie of proza inzenden. Ook spoken word of songteksten zijn welkom, inclusief video en audio. Inzenden kan tot en met 31 oktober.

