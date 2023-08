Pax houdt intro voor docenten: ‘We willen dat ze hier goed landen én blijven’

TALKSHOW Over RoodGroen­Zwart: ‘Er valt moeilijk te ontkennen dat het intern onrustig is bij NEC’

In Over RoodGroenZwart bespreken presentator Jochem van Gelder, oud-NEC-speler Danny Hoekman en NEC-watcher Jeroen Bijma van De Gelderlander elke donderdag de laatste ontwikkelingen bij NEC en blikken ze vooruit op de aankomende wedstrijd. Deze week gaat het onder meer over de onvrede bij de achterban, de positie van trainer Rogier Meijer en de verrassende komst van Bas Dost.