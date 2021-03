Penisposter als verkiezingsgrap in abri en wéér een dildo op brievenbus aan Weurtseweg

Een bewoonster stelde rond 6 uur vanochtend vast dat op de brievenbus een nieuwe, zwarte dildo was bevestigd. Die zat er gisteravond om 22.00 uur nog niet, wist ze zeker. De brievenbus ter hoogte van de Barneveldseweg/Beekstraat was eerder al de plek waar een onbekende een kunstpenis opplakte. Een tijdje later was het exemplaar kennelijk alweer verdwenen.



Wie voor de poster in de bushalte verantwoordelijk is, is niet bekend. Vast staat wel dat de poster niet van PostNL is. Anders dan de poster doet vermoeden. De poster is een variant op de CDA-posters voor de verkiezingscampagne die oproepen tot ‘Doorpakken’.



De brievenbus aan de Weurtseweg werd al eerder beplakt met dildo's door onbekenden. De ene keer ging het om een enkel exemplaar. Een andere keer prijkte een trio rubber penissen op de rode PostNL-brievenbus.