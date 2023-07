‘Pepermuntrol wordt zonder enige terughoudendheid getoond: een gevaarlijk testosteron-treintje’

MET VIDEO Bij Evert en Cor vliegen de tegels door de lucht: zo ligt die stoep er wel heel snel in!

Het lijkt wel acrobatiek, daar aan de Weurtseweg in Nijmegen. Twee mannen in oranje hesjes zijn een stoep aan het leggen langs de weg, die pas opnieuw is ingericht. Het zijn Evert Borgers (30) en Cor Middendorp (21) van bestratingsbedrijf Jacobs in Harskamp.