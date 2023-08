Personeel van dit woonzorgcomplex moet 'gewoon’ 2,30 per uur betalen voor hun auto: ‘Dit is niet wenselijk’

update | MET VIDEO Grote brand in Nijmegen-Noord legt schuurtjes en deel van woning in as, accu van elektri­sche fiets mogelijke oorzaak

In de Nijmeegse nieuwbouwwijk de Grote Boel is een grote, uitslaande brand uitgebroken in en om een woning. De brandweer was dinsdag massaal uitgerukt om het vuur te blussen.