Pien (14) verdient bij als paashaas om haar peperdure droomreis te betalen: ‘Ik ben nogal avontuurlijk aangelegd’

Door bodycam loopt ’t niet zo snel uit de hand op straat: dus krijgen nu alle boa’s een borstcame­ra

Handhavers in Nijmegen krijgen binnenkort standaard een bodycam. Burgemeester Bruls twijfelde eerst over het nut, maar is nu om. De borstcamera’s zouden het op straat veiliger maken voor burgers en boa’s.