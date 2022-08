Pien is overleden. ‘Vandaag geen column. Niks. Helemaal niks. En dat kan me geen reet schelen’

columnVandaag geen column. Ik kan niks bedenken en ik vind nergens iets van. Geen mening over het college dat wellicht een aangenomen motie naast zich neer gaat leggen. Geen verhaal over de open dag van NEC waar ik niet eens bij was. Geen vernietigend oordeel over transfernieuwtjes of juist het uitblijven daarvan. Niks. Helemaal niks. En dat kan me geen reet schelen. Ik lig er geen seconde wakker van.