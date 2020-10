Pieter Derks pleit voor uitzondering voor theaters in coronaregels: ‘Een schouwburg is geen zaaltje’

,,Het maximum van dertig mensen betekent dat ik weer stop met optreden. Ik was eigenlijk net weer begonnen. Vorige week stond ik in Den Bosch in de Brabanthallen en daar mochten er nog zeshonderd in. Dat was wel een uitschieter naar boven: in de meeste andere zalen konden er ergens tussen twee- en driehonderd, dat is ongeveer een kwart van de mensen.



,,Maar dan speelde ik twee keer op een avond, heb je in totaal een halve zaal en dat kwam financieel net uit. Maar voor dertig mensen optreden kost gewoon geld.