Pieterpad loopt even niet meer door Duitsland: ‘Hopelijk gaat het niet lang duren’

PvdA en GroenLinks: stadsbe­stuur moet duidelijk­heid geven over kerncentra­le

10:28 NIJMEGEN - De PvdA en GroenLinks in Nijmegen willen van het college van burgemeester en wethouders weten hoe dat denkt over de komst van een kerncentrale in de regio. Eerder deze week deed de provincie Gelderland een brief de deur uit naar alle gemeenten, met de vraag of ze de komst van een kerncentrale zien zitten.