Plan voor statiegeldringen om Nijmeegse prullenbakken: ‘Eenvoudige oplossing voor groot probleem’

Regenboog­vlag in brand gestoken, buurt leeft mee en hangt nu ook vlaggen op: ‘Nijmegen-Oost is juist zo vreedzaam’

NIJMEGEN - De schrik is groot: uitgerekend in het normaal zo vredige Nijmegen-Oost is afgelopen weekend een regenboogvlag in brand gestoken. Buurtbewoners leven mee met de getroffen bewoonster en hangen uit medeleven ook dit soort vlaggen aan hun gevel. ,,Dit verwacht je hier niet.”

9:02