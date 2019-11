Plan voor super-nevengeulen langs Waal en IJssel

VIDEO Nijmeegse Papierfa­briek is nu een evenemen­ten­hal, met BMX-ers van Red Bull

15:00 NIJMEGEN - De voormalige papierfabriek van Sappi in Nijmegen is omgetoverd tot een evenementenhal van maar liefst 40.000 vierkante meter. Een BMX-wedstrijd van Red Bull is zaterdag het eerste mega-evenement in het enorme fabriekscomplex aan de Ambachtsweg.