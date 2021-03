Pleidooi: beter niet iedereen vaccineren, het coronavirus verdwijnt namelijk toch niet

Column ‘Waar ik écht verdrietig van word, is de meer dan 12 procent die zich achter de rechtse schreeu­wers schaarde’

20 maart Misschien waren we niet allemáál even trots op ‘Havanna aan de Waal’, maar het zal toch ook voor rechts even wennen zijn dat we op zoek moeten naar een nieuwe geuzennaam. De Kaag-golf kwam niet tot stilstand bij de Waalbrug.