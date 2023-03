Pleidooi voor nader onderzoek nieuwe wijk Groen Groesbeek: ‘Prik de leemlagen niet lek’

Voordat de spade de grond in gaat voor de nieuw te bouwen wijk Groen Groesbeek moet eerst een onderzoek naar de leemlagen in de bodem worden uitgevoerd. Als die lek geprikt worden, kan dat tot verdere verdroging van het gebied leiden, vreest de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal.

Donderdag moet de gemeenteraad van Berg en Dal een besluit nemen over een wijziging van het bestemmingsplan, zodat aannemingsbedrijf Janssen-Groesbeek Vastgoed een wijk met 53 onder meer relatief goedkope huur- en koopwoningen vlak bij het bos in Groesbeek kan gaan bouwen.

Op deze 2,6 hectare grote locatie, aan de Knapheideweg 45, ligt nu nog het voormalige tuincentrum Groen Groesbeek. De kassen en de bedrijfsgebouwen worden gesloopt om er woningen te kunnen bouwen.

Niet principieel tegen

De milieuwerkgroep is niet principieel tegen bouwen op deze plek, maar vraagt de gemeenteraad om even pas op de plaats te maken. ‘De reden daarvoor is de gebrekkige hydrologische onderbouwing - er is slechts één grondboring tot 4 meter diepte verricht - waardoor er grote gevolgen voor de omgeving kunnen ontstaan’, zo schrijft de werkgroep aan de gemeenteraad.

Quote Je moet eerst de ondergrond­se waterstro­men in beeld hebben Jo de Valk, Milieuwerkgroep

,,In dit gebied is er, op een afstand van 250 meter, een verschil in het grondwaterpeil van 10 meter”, zegt Henny Brinkhof van de milieuwerkgroep. ,,Dat komt door die leemlagen, die houden het water tegen. Zonder deze leemlagen zou het verloop geleidelijker zijn: een paar meter.”

Jo de Valk van de werkgroep wijst op de vlakbij gelegen bosvijver de Koepel. Die is opgedroogd en met kunstgrepen hersteld van een natuurlijke grondwatervijver in een regenwatervijver. ,,Je moet eerst de ondergrondse waterstromen in beeld hebben. Als je door een leemlaag prikt - bijvoorbeeld tijdens het slaan van de fundering voor de huizen - verdroogt het gebied, waaronder het natuurgebiedje de Foeperpot, verder.”

Eau de Colonjes

De werkgroep wijst erop dat het grondwaterpeil op de stuwwal de laatste jaren met 1,5 tot 2 meter gezakt is. Ook de Groesbeek in het centrum van dorp is daardoor droog gevallen. De grondwaterstand is de afgelopen decennia met 1,5 tot 2 meter gedaald, met grote gevolgen voor de Eau de Colonjes (een vijver, red.) en de Foeperpot.

‘Bij de nieuwbouw dient rekening gehouden te worden met een hogere grondwaterstand die mogelijk in de toekomst weer bereikt wordt als gevolg van anti-verdrogingsmaatregelen’, zo schrijft de werkgroep aan de gemeenteraad.

Volgens Henny Brinkhof hoeft een nader onderzoek niet tot grote vertraging van het bouwplan te leiden. ,,Er moeten meer grondboringen verricht worden. Dat kan vrij snel gebeuren.”