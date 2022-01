Pleidooi voor soepelere quarantaineregels, nu scholen massaal klassen naar huis moeten sturen

Dat bepleiten verschillende schoolleiders uit de regio en ook hun beroepsorganisatie AVS. ,,Mits het veilig kan’’, stelt een woordvoerder van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), beroepsorganisatie voor leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.



,,We zijn geen virologen, dus dat kunnen we niet beoordelen. Maar als we zien dat de omikronvariant weliswaar besmettelijker is, maar minder ziekmakend, dan lijkt het ons een enigszins logische stap om na te denken over de huidige quarantaineregel.”



De regel is nu dat bij drie besmettingen klassen naar huis moeten worden gestuurd. Rector Berita Cornelissen van Metameer, een middelbare school in Stevensbeek en Boxmeer, vindt het tijd voor een herbezinning over die regel. ,,Gaan we op de oude voet verder, dan zijn we voorlopig nog wel even zoet met het digitaal lesgeven.”