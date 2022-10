Poging tot gewapende overval bij Primera in Nijmegen: ‘Hij schrok van mijn aardappelschilmesje’

,,Geprobeerd ja, maar het is hem niet gelukt", vertelt de eigenaar van de boekenzaak. ,,Hij was een beetje bang volgens mij. Toen ik het aardappelschilmesje pakte waar ik de dozen altijd mee open maak, schrok hij en ging hij er vandoor.”

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het om een poging tot overval gaat. Volgens de politie is de dader gevlucht in de richting van de Van 't Santstraat. Hij is nog niet aangehouden; er is een burgernetmelding verstuurd voor een blanke man met een donkergrijze jas, zwarte joggingbroek en een zwarte capuchon aan.