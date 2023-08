Polen wonen niet meer in Drutense keten, gemeente zoekt goede huisvesting arbeidsmigranten

Vrolijke Edward werd een verwarde straat­schreeu­wer: 'Als vrienden waren we machteloos’

Hij was psychotisch, dacht dat hij een erfgenaam van Jezus Christus was. Toch weigerde de 34-jarige Nijmegenaar die vrijdag door een arrestatieteam van de politie uit huis werd gehaald, professionele hulp. Vrienden zagen het al langer misgaan. ,,Het was een kwestie van tijd voor er iets ergs ging gebeuren.”