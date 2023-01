Politie arresteert bewoner (44) ‘drugshuis’ Nijmegen-Noord

NIJMEGEN - De 44-jarige bewoner van een nieuwbouwhuis in Nijmegen-Noord is dinsdagochtend opgepakt vanwege een drugslab dat op 28 december bij een inval is gevonden in zijn woning . Dat meldt de politie.

De vondst schokte twee weken geleden de normaal zo rustige buurt Zuiderveld, in het noorden van de Waalsprong. In de sociale huurwoning in de Billy Wilderstraat, pas een halfjaar geleden opgeleverd, vonden agenten spullen om drugs mee te produceren.

Drugslab

Wat er exact is gevonden, liet de politie eerst in het midden. Nu blijkt dat het om een drugslab ging dat op het moment van de vondst in werking was. De man werd eerst niet opgepakt. Buurtbewoners zagen hem na de inval geregeld in en rond zijn huis. Ook de politie trof hem aan. Toch werd de man niet aangehouden. ,,Een en ander vergt nog onderzoek”, aldus een politiewoordvoerder vorige week.

De man zei toen zelf tegen de Gelderlander dat hij de sleutel van z’n huis al dagen voor de inval aan vrienden had uitgeleend. Zij mochten op de woning passen, volgens de man, die zei ten tijde van de inval in het buitenland te zijn. Hij ontkende betrokkenheid en moest dinsdag een verklaring afleggen op het politiebureau. Vermoedelijk is hij daarna gearresteerd.

Niet pluis

Volgens sommige buurtbewoners was het in de weken voorafgaand aan de inval al een komen en gaan van auto’s. Zij vermoedden al dat er iets niet pluis was. Woningcorporatie Portaal, verhuurder van het huis, liet eerder weten dat het huurcontract wordt beëindigd en de man moest vertrekken. ,,We begrijpen dat dit onrust geeft. Dit kan gewoon niet”, aldus een Portaal-woordvoerder vorige week.

