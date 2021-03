Politie: baby Hugo die op vrachtschip in Nijmegen werd gereanimeerd maakt het goed

Verleden Leven Het leven was hard voor geliefde juf Leni

5 maart ‘Juf Leni was heel erg lief en je kon bij haar lekker spelen’, schreven de kinderen van basisschool Het Talent in Lent. Hun geliefde juf is er niet meer en dat is nauwelijks te bevatten. Leni Hartveld (64) overleed eind december.