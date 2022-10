Politie beëindigt actie van klimaatactivisten in ING kantoren in Nijmegen en Arnhem

Column Kale Ries We wisten nog van niks, hadden zin in de rest van het leven

Ik deelde afgelopen week een Facebook-herinnering van twee jaar geleden. Het was een plaatje van een man die met een ring in z’n handen op de knieën ging en aan een vrouw vroeg ,,Will you destroy my life?” waarop de vrouw antwoordde: ,,Omg, yes!”.

20 oktober