Politie deelt naam en foto van ontsnapte TBS’er die ontucht pleegde met minderjarigen in Brabant

Van Zwam is in 2014 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor een paar zedendelicten in Breda, Middelbeers en Eindhoven. Hij zocht via internet contact met minderjarigen. Dit resulteerde in ontmoetingen en in twee van die gevallen ook tot ontucht.

Recent namen ook al twee tbs’ers van de Pompekliniek de benen. Begin september ontsnapte een man via een raampje van de kliniek. Hij werd twee uur later opgepakt bij zijn vriendin in Groesbeek. Op 12 september ging een tbs’er er op de fiets vandoor. Ook hij was met begeleid verlof. Hij werd nog gezien in Gennep, maar werd later opgepakt op een camping in Zeeland.