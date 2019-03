Politie Kleef zoekt opvang voor golden retriever na zwaar ongeval baasje

KLEEF/ NIJMEGEN - De politie in het Duitse Kleef is op zoek naar de eigenaren van een verweesde golden retriever. De hond werd woensdagmiddag gevonden bij een auto die kort daarvoor betrokken was bij een verkeersongeluk.

Een 62-jarige in Nijmegen wonende Brit raakte daarbij zwaar gewond. Zeer waarschijnlijk is het slachtoffer de eigenaar van de hond. Vanwege de ernst van de verwondingen heeft de politie hem daarover nog niet kunnen spreken.



Het ongeluk gebeurde woensdag op de Neue Kranenburger Strasse, de B504, kort voor het plaatsje Kessel. Komend vanuit de richting Kranenburg, tussen de Niersbrücke en der Lohdenweg stuurde de Nijmegenaar om onbekende reden naar de linker weghelft. Daar kwam hij frontaal in botsing met een vrachtwagen. De man moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd, waarna hij met een traumaheli naar een ziekenhuis in Duisburg werd vervoerd.

Quote Het zou fijn zijn als bekenden zich melden en de hond weer naar zijn vertrouwde omgeving terug kunnen brengen Ortrud Deinat , Eigenaar dierenopvang Goch

Opvangstation

De golden retriever is door de politie voorlopig ondergebracht in een dieren opvangstation in het Duitse plaatsje Goch. Pensionhouder Ortrud Deinat zegt graag in contact te komen met bekenden of buren van het slachtoffer. ,,De golden retriever, een teefje, is duidelijk van slag door het ongeval. Pas gisteravond heeft ze voor het eerst weer iets gegeten. Het zou mooi zijn als bekenden zich melden en de hond zo mogelijk weer naar zijn vertrouwde omgeving terug kunnen brengen.’’