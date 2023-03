Politie moet verwarde seriekraker voor tweede keer uit Maldense villa halen

Seriekra­ker (38) moet cel in voor overlast en bedreiging: ‘Sorry dat ik mongooltje zei’

Een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats moet een maand de cel in voor vernieling, bedreiging en het beledigen van een agent in Nijmegen. Hij kwam de laatste tijd in het nieuws omdat hij woningen in Molenhoek en Malden kraakte en de buurt de stuipen op het lijf jaagde.