Politie over dood moeder (67) en dochter (38) in Nijmeegse flat: ‘Alle scenario's liggen nog open’

Buurt geschokt na negende aanslag in bizar e-bikecon­flict in Nijmegen: 'Dit is behoorlijk beangsti­gend'

5 oktober NIJMEGEN - Voor de negende keer in één jaar is er een aanslag gepleegd in het mysterieuze e-bikeconflict. In de nacht van maandag op dinsdag is een woning aan de Gerrit van Durenstraat in Nijmegen beschoten. Bewoners van de straat zijn geschokt. ,,Dit is behoorlijk beangstigend.”