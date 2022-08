Politie schiet gericht op gewapende man in Nijmeegs pand, verdachte gewond naar het ziekenhuis

UpdateNIJMEGEN - De politie heeft maandagmorgen gericht geschoten op een gewapende man in de wachtruimte van een gebouw van Iriszorg aan de Tarweweg in Nijmegen. Het gaat om het pand dat ook wel bekend staat als De Hulsen.

De man waarop is geschoten bevond zich in de wachtruimte van het pand. De politie kreeg de melding dat hij een wapen zou hebben. In de wachtruimte waren ook andere mensen aanwezig. Toen de agenten er met meerdere voertuigen aankwamen, ervoeren zij naar eigen zeggen een dreigende situatie.

Waarschuwingsschot heeft geen effect

De man volgde aanwijzingen van agenten niet op. Ook niet toen de agenten een waarschuwingsschot losten. Daarom is er gericht geschoten, laat een woordvoerder van de politie weten. De man raakte hierbij gewond. Er werd in eerste instantie ter plaatse eerste hulp verleend, maar inmiddels is de man naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere ambulances en een traumahelikopter rukten uit voor het incident.

De toegang tot het pand is afgezet. Alle mensen die een afspraak hebben bij Iriszorg en naar de Tarweweg komen, worden er weggestuurd. Ze moeten bellen en hun afspraak verzetten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de schietpartij. Dit is gebruikelijk en gebeurt altijd als er een gericht schot is gelost door de politie.

Volledig scherm Hulpdiensten zijn massaal aanwezig in de Tarweweg. © DG

