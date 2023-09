Politie sluit straat urenlang af na vondst 1200 cobra's in slaapkamer Groesbeekse woning, EOD is aanwezig

Wéér een kogel door de kerk: Plasmolen krijgt geen rijen bomen, maar een ‘dorpsplein’

Het is één van de keuzes die nog gemaakt moesten worden over het nieuwe uiterlijk van het plein van Plasmolen: zetten we de bomen in rijen langs de parkeerplaatsen, of komt het groen min of meer kriskras over het plein te staan? Het wordt het laatste.