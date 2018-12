Politie stuit op trailers bedoeld voor hennepkwekerij na brand in Nijmegen

Politie vindt growshop en nóg eens twee trailers voor wietteelt na grote brand Nijmegen

9:49 NIJMEGEN - Op het bedrijventerrein in Nijmegen waar vannacht een grote brand heeft gewoed, is woensdagochtend in een deel van een loods een growshop gevonden door de politie. Ook zijn nog eens twee trailers bedoeld voor de productie van wiet ontdekt: één is er ingericht als knipruimte, de ander zit vol hennepafval.