Politie test bril met augmented reality: ‘Het lijkt Robocop, maar het went snel’

Portret Hij kan best schilderen, die Diederik Grootjans. En vleien

18 augustus NIJMEGEN - Hij kan best schilderen, en vleien, Diederik Grootjans, kunstenaar, oud-misdienaar en bijna-socioloog. Hij kan leven van zijn kunst, maar schildert net zo goed muisjes voor kinderen in het ziekenhuis. Omdat hij 60 is geworden, zijn 60 portretten van hem gemaakt, waaronder deze in woorden.